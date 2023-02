NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen sind am Montag mit viel Rückenwind in die neue Woche gestartet. Wie es hiess, positionierten sich die Anleger wieder mutiger für die Inflationsdaten aus den USA, die am Dienstag erwartet werden. Diese gelten als das wichtigste Börsenereignis dieser Woche und als massgeblich für den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank Fed. Es wird damit gerechnet, dass die Teuerung weiter zurückgegangen ist.