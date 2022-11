Die Mittelfristziele wurden zuletzt Ende Juli bestätigt. "Wir sehen uns bei der Erreichung der Mittelfristziele auf Kurs", sagte damals Geschäftsführer Alexander Everke an einer Telefonkonferenz. Am Capital Markets Day im April hatte AMS Osram für 2024 einen Umsatz von 4,9 Milliarden in Aussicht gestellt. Zudem peilt das Unternehmen seit letztem Jahr bis 2026 eine jährliche Wachstumsrate von über 10 Prozent an. Auch diesbezüglich zeigte sich AMS zuversichtlich.