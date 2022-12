Der Dax dürfte am Mittwoch weiterhin im ruhigen und umsatzarmen Börsenhandel um die Marke von 14 000 Punkten pendeln. In der letzten Woche des Jahres sind viele Investoren im Urlaub. Wichtige Konjunkturdaten und Unternehmensnachrichten stehen ebenfalls nicht auf der Agenda. Lediglich am Nachmittag werden Daten vom US-Immobilienmarkt veröffentlicht, die aber kaum für bedeutende Impulse sorgen dürften.

28.12.2022 08:17