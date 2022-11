Der Dax dürfte am Mittwoch mit einem kleinen Plus wieder an den tags zuvor erreichten Höchststand seit Anfang Juni bei 14 485 Punkten heranrücken. Eine Stunde vor dem Xetra-Start zeigte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen Zuwachs von 0,3 Prozent auf 14 472 Zähler an. Seit seinem vor fast zwei Monaten markierten Jahrestief hat der Index inzwischen um mehr als ein Fünftel zugelegt.

23.11.2022 08:14