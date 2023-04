Der X-Dax signalisierte am Donnerstagmorgen knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel den Dax nahezu unverändert mit 15 892 Zählern. Die runde Marke von 16 000 Punkten bleibt damit aber in Reichweite. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls kaum bewegt erwartet. Am Nachmittag dürften Konjunkturdaten aus den USA in den Hintergrund treten angesichts der dort anstehenden Quartalsberichte. Am Vorabend enttäuschte der Elektroautobauer Tesla mit einer gesunkenen Profitabilität.