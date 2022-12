Nach der turbulenten Vorwoche dürften sich die Investoren am deutschen Aktienmarkt am Montag erst einmal neu sortieren. Vorbörslich deutet sich eine Stabilisierung des Dax vom jüngsten Kursrutsch an. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein leichtes Plus von 0,3 Prozent auf 13 931 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ähnlich höher erwartet.

19.12.2022 08:19