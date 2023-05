Nach der Rally am Freitag dürfte sich der Dax zum Wochenstart zunächst stabil zeigen. Die Daten zur Industrieproduktion im März fielen schwach aus, das war aber - zumindest in der Tendenz - erwartet worden. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start am Montag ein Plus von 0,01 Prozent auf 15 962 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ähnlich erwartet.

08.05.2023 08:22