Der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex stieg am Mittwoch rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart um rund 0,7 Prozent auf 12 855 Punkte. Damit zeichnet sich ein weiterer Versuch ab, die 50-Tage-Linie bei aktuell 12 852 Punkten zu überwinden. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Mittwochmorgen ebenfalls mit einem Plus von 0,7 Prozent erwartet.