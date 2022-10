Die Anleger warten gespannt darauf, welche Rückschlüsse die am Nachmittag anstehenden Verbraucherpreise aus den USA für die dortige Geldpolitik zulassen. Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll von der September-Sitzung der US-Notenbank Fed hatte deutlich gemacht, dass die Währungshüter keine grössere Neigung zeigen, in der Bekämpfung der hohen Inflation durch weitere Leitzinsanhebungen nachzulassen. Die zeitweise freundlichen US-Börsen hatten daraufhin kaum verändert geschlossen. Von hier ist für den Dax also ebenso wenig Rückenwind zu erwarten wie von den schwächelnden asiatischen Aktienmärkten.