Am Ende einer Erholungswoche dürften an diesem Freitag weitere Gewinne für den Dax folgen. Die Wogen der jüngsten Banken-Turbulenzen und der Zins-Unsicherheit haben sich in den vergangenen Tagen beruhigt, weshalb die Anleger zuletzt wieder risikofreudiger vorgingen. Knapp eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt in den letzten Handelstag der Woche und zugleich des Quartals signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 15 569 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer der Eurozone wurde ebenfalls mit moderaten Gewinnen erwartet.

31.03.2023 08:23