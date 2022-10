Der Rückschlag vom Vortag scheint den Dax auf seiner jüngsten Erholungsrally nicht wirklich aus dem Tritt zu bringen. So signalisierte am Donnerstag eine Stunde vor dem Xetra-Beginn der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex einen Zuwachs von 1,2 Prozent auf 12 669 Punkte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutet sich am vorletzten Handelstag der Woche ein Plus von 0,9 Prozent an.

06.10.2022 08:17