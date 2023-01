Die Vorgaben aus den USA und Asien sind klar positiv: Mit einem starken Handelsende hatte es der Dow Jones Industrial am Vorabend minimal ins Plus geschafft. Die Technologiewerte an der Nasdaq holten deutliche Verluste immerhin grossteils auf. Die Tesla-Papiere kletterten nachbörslich nach Geschäftszahlen des Elektroautobauers um fast 6 Prozent. In Hongkong gab es am Morgen dann deutliche Kursgewinne, allerdings holte die Börse die anderswo jüngst gute Entwicklung an ihrem ersten Handelstag in der laufenden Woche erst einmal nach. Konsumausgaben und Tourismusdaten zeigten, dass die Erholung Fahrt aufnehme, hiess es.