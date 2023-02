Erwartungsgemässe Aussagen der US-Notenbank Fed stellen auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag wohl zunächst zufrieden. Der Dax dürfte mit Kursgewinnen in den Handel starten und könnte seine bisherige Jahresbestmarke übertreffen. Eine knappe Dreiviertelstunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 15 260 Punkte. Das bisherige Jahreshoch ist mit knapp 15 270 Zählern mittlerweile zwei Wochen alt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Donnerstag 0,6 Prozent fester erwartet.

02.02.2023 08:22