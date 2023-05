Ein operativer Ergebnissprung im ersten Quartal lässt den Vorstand des Energieversorgers Eon ergebnisseitig in der Tendenz etwas optimistischer auf das Gesamtjahr blicken. In den ersten drei Monaten des Jahres profitierte Eon unter anderem von den an seine Kunden weitergegebenen höheren Strompreisen. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Papiere vorbörslich im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag zu.