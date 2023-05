Der Dax steuert am Montag trotz des ungelösten US-Schuldenstreits auf weitere Gewinne zu. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf 16 290 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex den vierten Tag in Folge zulegen, zunächst aber knapp unter dem am Freitag erreichten Rekordhoch von 16 331 Punkten bleiben. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen kaum verändert erwartet.

22.05.2023 08:19