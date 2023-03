In den USA verlor die kräftige Börsenerholung am Montag nach dem europäischen Handelsende bereits an Schwung. Der breite Technologieindex Nasdaq Composite schloss sogar mit leichten Verlusten. Die Experten der Credit Suisse begründeten die Nervosität mit dem an diesem Dienstag anstehenden Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats.