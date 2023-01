Nach den deutlichen Verlusten am Vortag dürfte der deutsche Aktienmarkt am Freitag einen Erholungskurs einschlagen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt signalisiert der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 14 999 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zum Börsenstart ebenfalls im Plus erwartet.

20.01.2023 08:23