In den Fokus rückten Umstufungen. So ist die HSBC inzwischen zuversichtlich gestimmt, was die Geschäfte der Lufthansa betrifft und stufte die Aktie der Fluggesellschaft auf "Buy" hoch, was für ein vorbörsliches Plus auf Tradegate sorgte. Die Citigroup dagegen ist in ihrer Einschätzung zu Telefonica Deutschland vorsichtiger geworden und senkt deren Aktie auf "Neutral". Ein leichtes Minus auf Tradegate war die Folge.