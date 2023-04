Nach einem weiteren Hoch des Dax seit Anfang 2022 am Vortag dürfte dieser zur Wochenmitte zunächst in etwa auf der Stelle treten. Der X-Dax signalisierte für den Dax am Mittwoch knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel ein kleines Minus auf 15 860 Zähler. Die runde Marke von 16 000 Punkten bleibt im Blick, könnte sich aber als ein zäher Widerstand erweisen.

19.04.2023 08:14