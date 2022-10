"Die Deutung der US-Inflationsdaten hat sich am Verlauf des Handels deutlich verändert", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. "Aus dem anfänglichen Schock über das Verfehlen der Konsensschätzung wurde schliesslich doch Freude über die rückläufige Inflationsrate. Diese späte Freude über die Inflationsdaten kommt heute auch in Europa an." Als "Highlight des heutigen Tages" sieht er die Quartalsberichte der US-Grossbanken wie JPMorgan, Morgan Stanley und Citigroup.