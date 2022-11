Die Vorgaben von den Übersee-Börsen sind durchwachsen. In China gerieten Technologie- und Internetwerte unter Druck. Die chinesische Notenbank warnte vor steigender Inflation. In den USA hingegen übertrafen am Vorabend mit Nvidia und Cisco zwei Grössen aus dem Technologiesektor mit der jüngsten Geschäftsentwicklung die Erwartungen.