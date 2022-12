Nach vier Handelstagen mit viel Auf und Ab steht der Dax auf Wochensicht derzeit noch moderat im Plus auf dem Zettel. Es sei beeindruckend, wie robust der Leitindex aktuell sei, betonte Börsenbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. So habe sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer in diesem Monat im Vergleich etwa zu den wichtigsten Indizes an der Wall Street besser geschlagen. Und mit einem Minus von gut zwölf Prozent seit Jahresbeginn macht der Dax auch die bessere Figur im Vergleich mit dem S&P 500 , der fast ein Fünftel an Wert eingebüsst hat. Allerdings hatte der S&P den Dax in den vergangenen drei Jahren auch deutlich abgehängt.