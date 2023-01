Rückenwind erhalten die Börsen von tendenziell sinkenden Zinsen an den Kapitalmärkten. So gab es jüngst gewisse Entspannungssignale mit Blick auf die hohe Inflation. Die Vorgaben aus Übersee fallen derweil durchwachsen aus. In New York machte der US-Leitindex Dow Jones Industrial seinen Verlust bis zum Handelsende fast noch wett, während der technologielastige Nasdaq 100 schwächer schloss. An den asiatischen Handelsplätzen fehlte ebenfalls eine gemeinsame Richtung.