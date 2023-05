Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich zu Wochenbeginn moderate Gewinne ab. Der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den Dax signalisierte am Montag eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,2 Prozent auf 15 948 Punkte. Damit bliebe der Leitindex auf einem vergleichsweise hohen Niveau in der Spanne der vergangenen Wochen - nach einem Jahresplus von bis zu 15 Prozent fehlen aktuell die Impulse. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen noch knapper in der Gewinnzone erwartet.

15.05.2023 08:22