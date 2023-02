Der Dax steuert am Mittwoch auf eine wenig bewegte Eröffnung zu. Etwa eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein minimales Plus auf 15 385 Punkte. Damit bliebe er zwar in der Konsolidierungsspanne der vergangenen zwei Wochen gefangen, aus der er am Donnerstag einen letztlich erfolglosen Ausbruchsversuch gewagt hatte, aber auch in Sichtweite seines höchsten Stands seit über einem Jahr. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Mittwoch ähnlich lustlos erwartet.

15.02.2023 08:21