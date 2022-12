Am Tag des grossen Verfalls an den Terminbörsen könnten die Kurse am Freitag weiter schwanken. Vorbörslich sieht es aber zunächst danach aus, als könnten sie sich nach dem Einbruch am Vortag stabilisieren. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein leichtes Plus von 0,17 Prozent auf 14 010 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird stabilisiert erwartet.

16.12.2022 08:13