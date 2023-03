Auf Unternehmensseite könnten als enttäuschend eingestufte Quartalszahlen und ein gekürzter Ausblick des US-Konkurrenten HB Fuller im Dax die Henkel -Papiere belasten. Positiv wurde am Markt derweil der Schritt von Shop Apotheke in der Schweiz bewertet. Die Online-Apotheke bringt dort ihr Geschäft in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Gesundheitsdienstleister Galenica ein und führt dafür eine Kapitalerhöhung durch. Spekulationen auf ein Zusammengehen mit dem Schweizer Konkurrenten Zur Rose seien damit obsolet, hiess es am Markt.