Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht dürfte der Dax seine bisherigen Wochenverluste am Freitag etwas reduzieren. Am Markt wird eine Erholung vor allem auf starke Zahlen von Apple zurückgeführt, die am Vorabend nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht wurden. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start einen 0,25 Prozent höheren Dax-Auftakt bei 15 772,82 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurd auch freundlich erwartet.

05.05.2023 08:18