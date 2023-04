Der Dax bleibt zu Wochenschluss am Tropf der Wall Street. Die Stärke im New Yorker Handel dürfte hierzulande am Freitag zumindest moderatere Gewinne nach sich ziehen. Am Nachmittag wird die vorläufige deutsche Inflationsrate für April veröffentlicht und dürfte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

28.04.2023 08:16