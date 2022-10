Nach dem starken Wochenstart dürfte sich die Erholung am deutschen Aktienmarkt am Dienstag mit kaum vermindertem Tempo fortsetzen. Positive Impulse sollte dabei die Bank of England liefern, die Berichten zufolge den Verkauf von Staatsanleihen nach hinten verschieben will. Damit wolle die Zentralbank auf der Insel den Staatsanleihenmarkt zur Ruhe kommen lassen, anstatt ihn mit Verkäufen zusätzlich zu belasten, hiess es.

18.10.2022 08:15