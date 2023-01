Erneut gestützt von starken Vorgaben der US-Börsen dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag mit moderaten Gewinnen eröffnen. In den USA ging die Erholung nach dem jüngsten Rückschlag am Vorabend weiter. Dabei preschten Technologiewerte in den Nasdaq-Indizes voran auf neue Jahreshochs. Hierzulande fehlt allerdings bislang noch grösserer Schwung nach der Jahresauftaktrally.

24.01.2023 08:18