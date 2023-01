Die Jahresanfangsrally im Dax könnte sich nach einem Tag Verschnaufpause in gemässigtem Tempo fortsetzen. Der X-Dax als Indikator signalisierte am Mittwoch für den deutschen Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenbeginn ein Plus von 0,3 Prozent auf 14 825 Punkte. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, wird ebenfalls moderat höher erwartet.

11.01.2023 08:12