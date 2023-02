In den USA hatten es die zwischenzeitlich schwachen Indizes am Donnerstag nach dem europäischen Handelsende noch ins Plus geschafft. An den wichtigsten asiatischen Handelsplätzen fehlte zuletzt eine gemeinsame Richtung: Während es in China und Hongkong klar bergab ging, legte der Tokioter Nikkei 225 dank Aussagen des künftigen Chefs der japanischen Notenbank nach der vorangegangenen Feiertagspause deutlich zu.