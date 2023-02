Nach der Kursrally am Vortag dürften es die Anleger am Freitag am deutschen Aktienmarkt zunächst langsamer angehen lassen. Eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 15 479 Punkte. Er bleibt damit in Reichweite seiner bisherigen Jahres-Bestmarke, die er am Vortag mit rund 15 521 Zählern aufgestellt hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am letzten Handelstag der Woche 0,3 Prozent schwächer erwartet.

03.02.2023 08:11