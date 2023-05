Am Ende einer schwachen Woche tut sich am deutschen Aktienmarkt wohl zunächst wenig: Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte am Freitag eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,1 Prozent auf 15 815 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem Aufschlag von rund 0,2 Prozent erwartet.

26.05.2023 08:16