Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch ein positiver Start für den Dax ab. Im Fokus bleiben Banken- und Konjunktursorgen, die zuletzt wieder etwas nachliessen. Knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 15 218 Zähler. Mit ähnlichen Kursgewinnen wird auch der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer der Eurozone erwartet.

29.03.2023 08:20