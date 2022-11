Die Freude der Anleger über eine etwas moderatere Inflation in den USA hält am Freitag zunächst an - mit weiteren Gewinnen im Dax . Zudem kommt gut an, dass die chinesische Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas lockerte. So wurde die Zeit, die Einreisende in Quarantäne verbringen müssen, leicht verringert.

11.11.2022 08:08