Börsianer sehen "die Ruhe vor dem Sturm", da die am Nachmittag anstehenden Daten zur US-Teuerung am Aktienmarkt für kräftigere Kursbewegungen sorgen könnten. Mit einem moderat positiven Start bleibt der Dax erst einmal in seiner engen Spanne zwischen 14 150 und knapp 14 600 Punkten, in der er seit rund einem Monat pendelt. Zudem bleibt er knapp unter der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die aktuell bei 14 385 Punkten verläuft.