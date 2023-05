Nach dem ruhigen Pfingsthandel dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstagmorgen zunächst zurückhalten. Impulse von der Wall Street fehlen - hier wurde tags zuvor nicht gehandelt. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,1 Prozent auf 15 974 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem Anstieg von rund 0,2 Prozent erwartet.

30.05.2023 08:12