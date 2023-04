Am Nachmittag werden aus den USA die Einzelhandelsumsätze für März veröffentlicht. Hier hatte sich nach einem robusten Jahresauftakt eine gewisse Ernüchterung eingestellt, so die Helaba-Experten. Sie halten vor allem wegen Aussagen von Autohändlern einen Rückgang der Gesamtumsätze für wahrscheinlich. Die Industrieproduktion, die etwas später bekannt gegeben wird, dürfte ihnen zufolge indes zugelegt haben. Zudem dürften die von der Universität Michigan anstehenden Daten zum Verbrauchervertrauen beachtet werden, denn sie gelten an den Börsen als die wohl wichtigste Verbraucherumfrage in den USA.