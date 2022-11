Die Anleger blicken am Mittwoch ehrfürchtig auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Nach dem freundlichen November-Auftakt vom Vortag ging es am Mittwoch verhaltener zu. Nach freundlichem Start verteidigte der Dax nach einer Handelsstunde nur noch ein dünnes Plus von 0,03 Prozent auf 13 342,43 Zähler. Der MDax dagegen gab um 0,61 Prozent auf 23 871,49 Punkte nach, während der Eurozonen-Index EuroStoxx 0,3 Prozent gewann.

02.11.2022 10:18