Eine trübe Stimmung im Bankensektor und Zurückhaltung vor den Quartalszahlen grosser US-Technologie-Konzerne haben am deutschen Aktienmarkt am Dienstag für Abgaben gesorgt. Der Dax verlor in der ersten Handelsstunde 0,23 Prozent auf 15 828,05 Punkte. Die runde Marke von 16 000 Punkten bleibt also vorerst eine zu hohe Hürde für den deutschen Leitindex.

25.04.2023 09:55