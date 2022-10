Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sieht weiter steigende Zinsen ungebrochen als "grosse Sorge der Aktienanleger". Der MDax gab am Freitag auch um 1,41 Prozent auf 22 944,24 Zähler nach, während der EuroStoxx 1,3 Prozent an Wert verlor. Zuvor hatten sich die US-Börsen am Vorabend nicht im Plus gehalten.