Die erst vor einer Woche für Linde in den Dax aufgenommenen Aktien der Commerzbank waren unter den Spitzenwerten und legten um 1,9 Prozent zu. Die Anteilsscheine des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall , die in zwei Wochen Mitglied im Leitindex werden, stiegen im MDax um 1,5 Prozent. Wie erwartet hatte die Deutsche Börse am Freitagabend den bevorstehenden Platztausch zwischen Rheinmetall und FMC , die ebenfalls am Montag zulegten, bekannt gegeben. Die Aktien des Rüstungsunternehmens Hensoldt , die vom SDax in den MDax aufsteigen werden, gewannen 1,7 Prozent.