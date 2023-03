Hierzulande setzt sich aktuell die Berichtssaison fort. Im Dax nahmen Zalando die Index-Spitze ein mit plus 5,1 Prozent, während sich Henkel nach jüngsten Kursgewinnen mit minus 3,4 Prozent am Index-Ende wiederfanden. Nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr will der Online-Modehändler Zalando seine Profitabilität bis 2025 deutlich verbessern, was am Markt positiv aufgenommen wurde. Der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller Henkel konnte nicht begeistern. Auf den ersten Blick habe es im Zahlenwerk zum Schlussquartal 2022 keine grösseren Überraschungen gegeben, hiess es seitens der DZ Bank. Bernstein-Analyst Bruno Monteyne dagegen hob hervor, dass die Consumer-Sparte erneut enttäuscht habe.