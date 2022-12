Der Kupfer- und Recyclingkonzern Aurubis will nach einer überraschend guten Jahresbilanz viel Geld in seinen Geschäftsausbau stecken. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 1,80 Euro je Aktie erhalten - 20 Cent mehr als ein Jahr zuvor und so viel wie noch nie. Analysten hatten jedoch mit einer noch höheren Ausschüttung gerechnet. Vorbörslich im Plus, sackten die Papiere im Xetra-Handel um mehr als neun Prozent ab, zuletzt standen sie noch mehr als drei Prozent tiefer. Dass die Wachstumsinitiative zunächst zulasten der Dividendenzahlungen geht, gefiel den Anlegern scheinbar nicht. Ein Händler verwies ausserdem auf den starken Lauf der Aktien seit Mitte Oktober.