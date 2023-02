Global liegt der Fokus der Anleger derzeit eher auf frischen Daten aus den USA, die massgeblich für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed sind. So könnten frische Impulse vom US-Anleihemarkt ausgehen, wo die Renditen in den vergangenen Wochen in Erwartung weiter anziehender Leitzinsen stark gestiegen waren. Anziehende Kapitalmarktzinsen hatten zuletzt an den tonangebenden US-Börsen die Aktienkurse schwanken lassen.