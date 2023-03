Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger sich am Mittwoch wieder vorgewagt. Der Dax notierte am Vormittag 0,51 Prozent höher bei 15218,54 Zählern. Damit blieb der Index aber unter dem Hoch des Vortages. Da war dem Index zum Handelsende hin zunächst die Luft ausgegangen.

29.03.2023 10:09