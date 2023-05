Unternehmensseitig gab die Allianz-Aktie im Dax um 0,9 Prozent nach. Wegen höherer Preise und geringerer Schäden durch Naturkatastrophen meldete der Versicherungskonzern zwar einen Gewinnsprung in den ersten drei Monaten des Jahres 2023, laut einem Händler bietet der am Morgen vorgelegte Quartalsbericht aber auch Stoff für Pessimisten. Bemängelt wurde unter anderem am Markt das hohe Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag im Bereich Vermögensverwaltung. Ausserdem hätte die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden/Unfallversicherung die Erwartung verfehlt, wären die Grossschäden nicht ungewöhnlich milde ausgefallen, konstatierte Jefferies-Analyst Philip Kett.