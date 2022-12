Im Dax bewegte weder das Interview in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit dem Infineon-Chef Jochen Hanebeck zum Interesse an grösseren Übernahmen noch ein Artikel im "Handelsblatt" über jüngst geschlossenen Partnerschaften von Bayer und Merck KGaA in den USA, um langfristige Perspektiven zu stärken. Alle drei Papiere zeigten sich kaum verändert im Vergleich zum Vortagesschluss.